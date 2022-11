200-Tage-Linie – eines der wichtigsten Hilfsmittel der Charttechnik

Beispiel für die 200-Tage-Linie

In der folgenden Grafik sehen Sie ein Beispiel für die 200-Tage-Linie im Chart des DAX. In Grün erkennen Sie die 200-Tage-Linie, in Rot sehen Sie die 100-Tage-Linie im direkten Vergleich. Die 100-Tage-Linie funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die 200-Tage-Linie, allerdings liegt der Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt bei der Hälfte an Tagen.

Es ist erkennbar, dass die 200-Tage-Linie deutlich weniger Schwankungen aufweist als der DAX-Kurs. Der Kursverlauf über einen Beobachtungszeitraum von 200 Tagen ist zudem stabiler als über einen Zeitraum von nur 100 Tagen. Die 200-Tage-Linie zeigt also nur die übergeordneten Kursbewegungen an. Des Weiteren ist zu sehen, dass die Durchschnittslinie oft erst mit einiger Verzögerung auf Trendänderungen reagiert. Im obigen Chart erreicht die 200 Tage Linie kurz vor dem Einbruch des DAX sogar einen Hochpunkt.

Des Weiteren ist bemerkenswert, dass Anleger, die in dem Moment ihr Geld investiert hätten, als der DAX-Kurs erstmalig über das Niveau der 200-Tage-Linie geklettert ist, in den folgenden Wochen einen deutlichen Gewinn eingefahren hätten. Die 100-Tage-Linie hat dieses Kaufsignal erst später angezeigt.

Wer die 200-Tage-Linie für das Trading verwendet, kann mit ihr als Hilfsmittel erwartete Trends aufspüren und dann entsprechend mit Put- oder Call-Optionen handeln. Mehr Informationen zum Handel mit Optionsscheinen finden Sie in unserem Ratgeber.