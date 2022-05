FlowBank Erfahrungen – die Onlinebank und Trading-Plattform unter der Lupe

Flowbank – der Anbieter im Überblick

Die digitale FlowBank hat ihren Sitz in Genf. Gründer ist Charles-Henri Sabet, der bereits 1999 die Synthesis Bank gegründet hat. Diese ist später mit der Saxo Bank fusioniert. Als ehemaliger Backgammon-Weltmeister und Tennisspieler hatte Charles-Henri Sabet schon immer eine grosse Leidenschaft für strategische Spiele. Die FlowBank SA erhielt im Sommer 2020 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) eine Bankbewilligung. Sie ist außerdem Mitglied der esisuisse, dem Verein für die Einlagensicherung der Schweizer Banken. Aus diesem Grund lautet der Slogan der Flowbank auch wie folgt: „Ihr Vermögen in einem Schweizer Tresor.“

Sabet verfolgt die Vision, Menschen mit den globalen Finanzmärkten zu verbinden. Dies führte zur Gründung von FlowBank im Jahr 2020. Seither ist das Team am Hauptsitz in Genf auf mehr als 100 Mitarbeitende gewachsen. 2021 folgte die Eröffnung eines Büros in Zürich.