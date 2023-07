Anleihen-ETFs: Die besten Bond-ETFs für Ihr Portfolio im Überblick

Anleihen-ETF: Die wichtigsten Unterschiede

Anleihen-ETF eignen sich perfekt, um die Sicherheit im Portfolio zu erhöhen. Aber es gibt Unterschiede zwischen den einzelnen Bond-ETFs: Je nach Anbieter und Replikationsmethode wird die Entwicklung des zugrundeliegenden Index mehr oder weniger exakt nachgebildet. Dies entscheidet letztlich über die Rendite, die Sie als Anleger erzielen können. Beeinflusst wird Ihre Rendite auch von der Gesamtkostenquote, die sich ebenfalls von einem Anbieter zum anderen unterscheidet – folgende Kriterien müssen Sie bei der Auswahl eines Bond-ETF beachten:

Die Replikationsmethode: ETFs bilden einen Index auf zwei unterschiedlichen Wegen nach: direkt oder indirekt. Physisch replizierende ETFs (direkte Replikation) kaufen und verkaufen die Originalaktien des zugrundeliegenden Index. Ein Anleihen-ETF mit direkter Replikationsmethode kauft und verkauft also tatsächlich die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Wertpapiere. Bei der Vollreplikation besitzt der ETF-Anbieter sogar die Aktien aller Titel in physischer Form. Synthetisch replizierende ETFs (indirekte Replikation) hingegen kaufen und verkaufen nicht die Aktien, die in dem Index enthalten sind. Wenn Sie mehr zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Replikationsmethoden erfahren wollen, dann empfehlen wir Ihnen die Ratgeber ETF kaufen und ETF-Sparplan.

Die Ausschüttungsart: Mit einem Anleihen-ETF partizipieren Sie an den Kursgewinnen und an den Dividenden der im Indexfonds enthaltenen Anleihen. Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden, was mit Ihren erzielten Erträgen geschehen soll. Wenn Sie die Dividenden gutgeschrieben bekommen möchten, dann müssen Sie sich für einen ausschüttenden ETF entscheiden. Die Erträge aus Ihrem ETF können Sie dann alternativ anlegen oder für Konsumausgaben nutzen. ETFs, die alle Dividenden wieder anlegen, nennen sich thesaurierende ETFs. Sie profitieren von einer Art Zinseszinseffekt, da sich der Wert des ETFs nicht nur Kursgewinne erhöht, sondern auch durch erzielte Erträge.

Der Tracking Error: Damit wird die Differenz zwischen der Performance des ETFs und der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index‘ bezeichnet. Der Tracking Error misst also die Abweichung der Fondsperformance von der Indexperformance. Je grösser die Abweichung zwischen ETF und Index, desto grösser sind die entstehenden Kosten. Der Tracking Error stellt folglich eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale von ETFs dar.

Die Anlagekosten: Die Kosten sind wie kaum ein anderer Faktor für den Anlageerfolg entscheidend. Das Gute: Die Kosten können Sie besonders leicht beeinflussen. Wenn Sie mehr über Anlagekosten eines ETF lesen wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Ratgeber zum MSCI World-ETF. Dort beschäftigen wir uns ganz ausführlich mit den Anlagekosten eines ETFs.

Tipp: Die wichtigsten Begriffe rund um ETFs finden Sie übrigens in unserem ETF-Lexikon – und das ganz ausführlich erklärt.