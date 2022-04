Avalanche kaufen – Tipps und Tricks zum AVAX-Handel

Avalanche kaufen: Prognose und Chancen auf einen Blick

Die Entwicklung des Avalanche Netzwerks ist noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Die Verantwortlichen erwarten, dass es über die nächsten Jahre noch leistungsfähiger wird. Es bleibt aber offen, ob Ethereum die technologische Lücke schliessen kann. Es zeigt sich, dass Avalanche grossen Zuspruch findet, und sich dieses Vertrauen auch in namhaften Kooperationen, beispielsweise mit dem internationalen Unternehmen für Wirtschaftsprüfung Deloitte, widerspiegelt. Die Bank of America (BofA) hat sich ebenfalls positiv zur Entwicklung von Avalanche geäußert. Sie gibt in einem Recherchebericht an, dass sie in Avalanche auf lange Sicht mehr technisches Potenzial sieht, als in Ethereum. Dies lockt auch immer mehr Entwickler an, die sich dem Open-Source-Projekt anschliessen. So werden wiederum neue Anwendungen auf der Plattform geschaffen. Vor allem der Markt für dezentrale Finanzwirtschaft, auf den Avalanche spezialisiert ist, bietet noch eine Menge Wachstumschancen.