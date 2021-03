Barrier Reverse Convertibles – mit diesen Tipps finden Sie die Besten

Preisfaktoren bei Barrier Reverse Convertibles

Der Preis eines Barrier Reverse Convertibles unterliegt während der Produktlaufzeit Schwankungen, für die mehrere Einflussfaktoren verantwortlich sind. Der Einfluss von Veränderungen dieser Preisfaktoren kann durch Kennzahlen quantifiziert werden.

Der entscheidende Einflussfaktor auf den Preis eines Barrier Reverse Convertibles ist die Kursentwicklung der zugrundeliegenden Aktie oder des Indizes oder des Rohstoffs (Kennzahl Delta). Steigende Kurse wirken sich prinzipiell positiv, fallende Kurse dagegen grundsätzlich negativ aus. Dabei darf nicht von einer linearen Beziehung zwischen den Preisen von Basiswert und Barrier Reverse Convertible ausgegangen werden: Liegt der Aktienkurs in der Nähe des Basispreises, also am Geld, reagiert der Preis eines Barrier Reverse Convertibles am stärksten auf die Kursbewegungen der Aktie. Je weiter der Aktienkurs sich vom Basispreis entfernt – und entweder „aus dem Geld“ steigt oder „ins Geld“ fällt – desto geringer die Preisveränderung eines Barrier Reverse Convertibles.

Ein weiterer wichtiger Preisfaktor ist die Schwankungsbreite oder Volatilität (Kennzahl Vega). Steigt die erwartete Schwankungsbreite für einen Basiswert an, so steigen grundsätzlich die Preise von Optionen (Calls wie Puts). Da Anleger in Barrier Reverse Convertibles indirekt Verkäufer von Put-Optionen sind, wirkt sich eine höhere Volatilität negativ auf den Preis eines Barrier Reverse Convertibles aus. Andererseits haben fallende Volatilitäten grundsätzlich einen positiven Einfluss auf den Barrier Reverse Convertibles. Die Sensitivität eines Barrier Reverse Convertibles auf Änderungen der Volatilität ist besonders hoch, wenn der Aktienkurs in etwa auf Höhe des Basiswerts (am Geld) liegt. In dieser Konstellation schlägt sich auch die abnehmende Restlaufzeit (Kennzahl: Theta) deutlich positiv im Preis nieder; dies gilt gegen Laufzeitende, etwa für die letzten drei Laufzeitmonate des Barrier Reverse Convertibles.

Bei Basiswerten, die während der Laufzeit eines Barrier Reverse Convertibles Erträge (etwa Dividenden) ausschütten, kann eine Änderung der Markterwartungen zu deren Höhe bis auf die Preise eines Barrier Reverse Convertibles durchschlagen.

Überraschende Dividendenerhöhungen führen zu einer Wertminderung bei Barrier Reverse Convertibles; umgekehrt sorgen überraschende Dividendenkürzungen oder deren kompletter Ausfall für steigende Preise eines Barrier Reverse Convertibles.