Bitcoin kaufen – unkompliziert und schnell, Tipps und Tricks zum Bitcoin-Handel

Offline Bitcoins kaufen

Bitcoins müssen aber nicht zwangsläufig per Internet gekauft werden. Es gibt verschiedene Wege wie die Kryptowährung auch offline gegen Bargeld erworben werden kann. Der günstigste und schnellste Weg Bitcoins zu kaufen, ist sie von einer Privatperson zu erwerben. Verschiedene Plattformen wie beispielsweise Bitcoin-Treff.de vermitteln hierzu private Treffen mit Händlern in der Umgebung. Vorsicht: Hierbei ist zu beachten, dass der Handel sehr anonym und unreguliert stattfindet. Sie sollten sich Ihren Tauschpartner also ganz genau aussuchen.

Ausserdem gibt es mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum regelmässige Treffen, bei denen Bitcoin-Fans über die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der digitalen Währungen diskutieren. Ein solch direkter Austausch ist die wohl einfachste Möglichkeit, sich über Bitcoins, Blockchain – die Sicherheitstechnologie für Bitcoin-Transaktionen im Internet – und andere Kryptowährungen zu informieren. Und oftmals bietet sich bei diesen sogenannten Meetups auch eine gute Gelegenheit, Bitcoins zu kaufen und verkaufen.

In der Schweiz gibt es mittlerweile sogar zahlreiche Bitcoin-Automaten, an denen man vor Ort Bitcoins kaufen kann. Zum Beispiel bei der Falcon Private Bank in der Pelikanstrasse in Zürich oder von Värdex Suisse in diversen Städten in der Schweiz, wie zum Beispiel Chur, Schaffhausen, St. Gallen oder Zürich. Je nach Hersteller unterscheidet sich die Nutzung im Detail, das Prinzip ist aber ähnlich: Der Automat wird mit Bargeld gefüttert, danach wird das Wallet gescannt, um die Bitcoins in diesem virtuellen Geldbeutel auf dem Smartphone zu speichern.