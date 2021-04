Bitpanda im Test: Unsere Erfahrungen mit dem Krypto-Broker

Die Indizes passen sich durch die Zusammenarbeit mit MV Index Solutions (MVIS) automatisch an Marktveränderungen an. MVIS ist die Index-Abteilung des führenden Asset Managers VanEck. Die Indizes sind vollständig durch Assets abgesichert. Die Assets werden direkt auf Bitpanda gekauft und in Cold Storage aufbewahrt, um Anlegern zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Anleger haben die volle Kontrolle über ihr Portfolio: Sie können alle Assets innerhalb von Sekunden tauschen oder verkaufen. Monatlich wird ein Rebelancing durchgeführt. Die Indizes lassen sich ausserdem mit einem Sparplan kombinieren. Wer BEST hält, der hauseigene Coin von Bitpanda, kann BEST Rewards erhalten. Dafür muss der Anleger allerdings den Coin halten und die Rewards aktiv beanspruchen.