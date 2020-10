Anlegen in der Corona-Krise: So sollten Sie auf den Börsencrash reagieren!

Vorsicht bleibt in der Krise oberstes Gebot

Viele Argumente sprechen also dafür, in der Krise und bei Tiefstkursen in den Markt einzusteigen. Das sollten Sie aber immer mit Bedacht tun, Sie sollten nicht gleich alles auf eine Karte setzen. In der aktuellen Krise heisst das, beobachten Sie die Entwicklungen des Coronavirus in Deutschland und in aller Welt. Informieren Sie sich regelmässig über Coronavirus-News und darüber, ob die einzelnen Länder die Corona-Pandemie mit ihren Massnahmen eindämmen können. Werfen Sie einen kritischen Blick auf die Märkte und steigen Sie zunächst vorsichtig mit kleinen Beträgen ein – das gilt in jeder Schwächephase an der Börse, aber besonders jetzt in der jetzigen Corona-Krise.

Warum? Die Vergangenheit bietet selbstverständlich keine Garantie für die Zukunft. Niemand kann wirklich nach vorne schauen, niemand weiss ganz sicher, ob die Börsenkurse ihr altes Niveau wieder erreichen, denn: Einen durch ein Virus ausgelösten Börsencrash gab es bisher noch nie, es fehlt schlicht das Wissen darüber, wie am besten mit einer solchen (nicht von Menschen gemachten) Börsenkrise umzugehen ist.

Tipp: Wenn Sie den Rücksetzer zum Einstieg nutzen wollen, dann dritteln oder vierteln Sie Ihr Kapital, das Sie investieren wollen. Steigen Sie jetzt mit dem ersten Drittel/Viertel ein und mit dem zweiten Drittel/Viertel in einem Monat oder später. Den Rest des Kapitals können Sie dann vielleicht in drei oder sechs Monaten investieren – so haben Sie Zeit, die Situation am Aktienmarkt besser einzuschätzen. Es geht ihnen bei dieser „Häppchenstrategie“ sicherlich kaum Rendite verloren, da in der Regel der Kursanstieg deutlich länger dauert als der Crash.