Chiliz kaufen – Tipps und Tricks zum CHZ-Handel

Das Potenzial von Chiliz

Bereits in der Vergangenheit hat Chiliz sein grosses Potenzial gezeigt: Allein zwischen Februar und März 2021 explodierte der Kurs der Chiliz Kryptowährung regelrecht und stieg um 3.500 Prozent an. Aber lohnt sich ein CHZ Investment noch immer?

Das grosse Wachstumspotenzial der Plattform und der Kryptowährung zeigt sich deutlich: Die Integration von neuen Mannschaften, Ligen und Sportarten könnte eine Vielzahl an neuen Nutzern anziehen. Vor der Corona-Pandemie lag beispielsweise allein der Umsatz der National Football League – kurz NFL – im Jahr 2019 bei 15,26 Milliarden Euro. Durch Chiliz könnte dieser Umsatz noch deutlich stärker ansteigen.

Das Potenzial von Chiliz scheint enorm. Dennoch gibt es auch bei dieser Kryptowährung einige Besonderheiten, die Sie als Anleger beachten sollten. Die einzelnen Fan-Token sind stark inflationär. Damit sie ihren Preis beibehalten oder sogar steigen können, müsste die Nachfrage in Zukunft stark ansteigen. Ein Investment direkt in den CHZ Token hängt von der Performance der Plattform ab. Wenn sich das Angebot durchsetzt und viele Nutzer die Plattform verwenden, steigt dadurch die Nachfrage nach Chiliz (CHZ). Damit steigt dann auch der Wert des Tokens. Umgekehrt ist es allerdings so, dass der Chiliz-Token an Wert verlieren kann, wenn sich nur wenige Nutzer für die Plattform interessieren.

Grundsätzlich ist Chiliz in einem spannenden Markt angesiedelt. Die mögliche Zielgruppe sind mehrere Milliarden Sportfans auf der Welt. Gepaart wird das ganze mit dem Einsatz der hochmodernen Technik der Blockchain-Technologie. Bereits jetzt sind Fans bereit, eine hohe Summe von Geld für ihren Lieblingsverein auszugeben, ob für Tickets, die Anreise zum Spiel oder für Trikots. Deswegen ist es nicht unrealisitisch, dass viele Fans künftig Chiliz nutzen könnten, um Fan-Token zu erwerben und damit Entscheidungsmacht zu erhalten.

Zusammenfassend ist Chiliz ein hochspannendes Projekt, welches Fans die direkte Interaktion mit ihrer Mannschaft ermöglicht.