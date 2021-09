Diem kaufen – so investieren Sie in die Facebook-Kryptowährung

Diem: global, stabil und sicher

Laut Libra Association ist Diem „eine globale, digital basierte und reserve­gestützte Krypto­währung, die auf Block­chain-Techno­logie basiert“. Ähnlich wie Ethereum, EOS und NEO unterstützt die Cyberwährung von Facebook Smart-Contracts, also Verträge, die auto­matisch abge­handelt werden. Weder eine manuelle Ver­trags­prüfung noch eine Ab­stim­mung mit Dritten, zum Bei­spiel Auf­sichts­be­hörden, ist dafür not­wendig. Mit der Digital­währung möchte die Association, so heißt es im offiziellen Diem-Werbe­video, eine Welt­währung schaffen, die global, stabil und sicher sein soll – ein hoher Anspruch.

Ob Diem global sein wird, muss der Coin erst noch beweisen. Dass Diem mindestens so sicher sein wird wie andere Kryptowährungen, liegt an seiner Konstruktion. Diem beruht wie Bitcoin, Ethereum & Co. auf einer Blockchain. Diese virtuelle Kette schreibt alle Transaktionen in Blöcke, die wie eine Kette aneinanderhängen. Jeder Block verweist auf alle vorherigen, weshalb es nicht möglich ist Transaktionen zu verändern.

Dass Diem deutlich weniger schwankungs­anfällig ist als die klassischen Krypto­wäh­rungen Bitcoin Cash, IOTA oder Monero, scheint ebenso Fakt. Facebook schafft alle Vo­raus­setzungen, dass Diem in Zukunft neben den Fiatwährungen Dollar, Euro & Co. existieren kann: Diem wird in vollem Umfang durch einen soge­nannten Reserve-Fonds mit ver­schie­denen Wäh­rungen, unter an­derem Euro, Dollar und Yen, gedeckt sein.

Das funktio­niert so: Werden Diem-Coins bei­spiels­weise im Umfang von 100 Euro gekauft, dann fließen diese 100 Euro in den Reserve­fonds, den die Libra Association ver­waltet. Die Krypto­wäh­rung könn­te mög­licher­weise sogar durch Staats­an­leihen hoher Bonität ge­deckt werden. „Damit hätte Facebook erreicht, dass es innerhalb des Netzwerks keine Wechsel­kurs­schwan­kungen für Trans­aktionen mehr gibt“, sagte Ökonom Markus Demary vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) im Interview mit Business Insider Deutschland.