Dow Jones-ETF – die besten ETF Fonds auf den Dow Jones

Exkurs: NASDAQ und S&P 500 – weiteres Rendite-Potenzial an der Wall Street

Zwar ist der Dow Jones Industrial Average Index mit Abstand der bekannteste Index in den USA, wer sein Depot um Wertpapiere aus Amerika ergänzen möchte, hat aber noch weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel können Anleger auch in den USA auf einen Index setzen, der ausschliesslich Technologieunternehmen beinhaltet. Die grösste elektronische Börse in den Vereinigten Staaten ist die National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ). Hier gibt es natürlich mehrere Indizes, die für Anleger interessant sind, der grösste ist der NASDAQ Composite, in dem über 3’000 Unternehmen (überwiegend aus dem Technologiesektor) gelistet sind.

Oder Sie investieren in den NASDAQ 100-Index, in dem die 100 Technologiekonzerne mit der höchsten Marktkapitalisierung in den USA gelistet sind. NASDAQ 100-ETFs bieten beispielsweise die Emittenten ComStage, Amundi und iShares an.

Anleger, die sich für die US-Märkte interessieren, sollten darüber hinaus einen weiteren Kursindex aus den USA kennen: den Standard and Poor’s 500 (kurz: S&P 500). Dieser amerikanische Börsenindex beinhaltet rund 500 Unternehmen und ist daher ein wahres Schwergewicht an den Wall Street. Er deckt annähernd drei Viertel des US-amerikanischen Aktienmarktes ab. Einige Finanzexperten sprechen dem S&P aufgrund seiner markt­kapita­lisierungs­gewich­teten Berech­nungs­methode eine höhere Aussagekraft als dem Dow Jones zu. Das heisst, dass für die Aufnahme in diesen Index die Marktkapitalisierung eines Unter­nehmens eine ent­scheiden­de Rolle spielt. ETFs auf den S&P 500 bieten zum Beispiel die HSBC und iShares an – auch hier können Sie für Ihre Pruduktrecherche die ETF Fonds-Suche von finanzen.ch nutzen.

Unsere Empfehlung: Der Dow Jones-Index ist mit 30 Aktientiteln etwas überschaubarer als der NASDAQ Composite oder der S&P 500. Weil Sie in „global Player“ investieren, sind die Renditechancen mit einem Dow Jones-ETF aber höher. Anleger, die Ihr Risiko auf eine Vielzahl an Aktientiteln streuen wollen, sollten sich eher für eine Investition in Indizes mit mehr gelisteten Unternehmen entscheiden.

Wichtig: Bei allen Investitionen, die Sie nicht in Euro tätigen, sollten Sie das Währungsrisiko im Hinterkopf behalten. In unserem ETF-Lexikon haben wir zusammengefasst, was das genau ist und worauf Sie dabei besonders achten sollten.