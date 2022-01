EOS kaufen – diese Möglichkeiten gibt es

EOS kaufen als CFD

In verschiedenen Krypto-Foren wird EOS bereits als das bessere Ethereum gefeiert, viele Fans trauen EOS gar zu, die bekannteste Kryptowährung Bitcoin irgendwann zu überholen. Wenn Sie an EOS partizipieren möchten, dann geht das am komfortabelsten und am schnellsten mit einem EOS-CFD. EOS ist zwar noch in seiner ICO-Phase (Initial Coin Offering), die bis 1. Juni 2018 dauert, Anleger können aber bereits jetzt EOS als CFD kaufen.

Mit einem EOS-CFD partizipieren Sie besonders leicht an der Wertentwickung der EOS Token. Als Käufer eines EOS-CFDs besitzen Sie diese spannende Kryptowährung zwar nicht physisch, Ihnen gehört also keine Datei oder eine digitale Münze, Sie partizipieren aber dennoch direkt an der Kursentwicklung von EOS: Steigt der EOS-Kurs, dann steigt auch Ihr EOS-CFD.

Wichtig: Sie können bei einem CFD im Verhältnis 1:1 am EOS-Kurs teilhaben. Mit einem EOS-CFD haben Sie aber auch die Möglichkeit, einen Hebel einzusetzen. Mit einem Hebel 30 steigt und fällt Ihr EOS-CFD dann 30 Mal so stark wie der „normale“ Kurs der Kryptowährung. Das kann Ihnen als Anleger grosse Chancen eröffnen. Einen CFD zu hebeln, ist aber auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Sie sollten immer im Hinterkopf behalten, dass ein Investment in Kryptowährungen spekulativ ist.

Unsere Empfehlung: Sowohl CFDs als auch Onlinewährungen sind nur für Anleger geeignet, die vor Kursschwankungen nicht zurückschrecken. Setzen Sie zum Handel mit Kryptowährungen nur das Geld ein, dessen Verlust Sie finanziell verkraften können.

Wer dennoch viel Potential bei EOS, Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen sieht, für den ist ein Krypto-CFD eine bequeme Möglichkeit, an einer Wertsteigerung teilzuhaben. Wollen Sie EOS kaufen oder verkaufen, dann können Sie unter anderem den CFD-Broker eToro nutzen. Bei diesem Anbieter können Sie Ihr Kapital per Kreditkarte sowie PayPal einzahlen, ein Konto wird ausserdem sehr schnell und ohne langwieriges PostIdent-Verfahren eröffnet.

Sie können aber auch jeden anderen CFD-Broker wählen, der den Krypto-Handel anbietet. Bei Ihrer Suche unterstützt Sie unser CFD-Broker-Vergleich und unser Vergleich der Krypto-Broker.

Wer mehr über den Handel mit CFDs erfahren möchte, dem empfehlen wir unseren Ratgeber CFD-Handel.