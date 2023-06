ETF Erneuerbare Energien – die besten ETFs auf Sonnenenergie, Windkraft & Co.

Erneuerbare Energien ETF: Gut für Gewissen und Depot

Der Markt um Erneuerbare Energien wächst dynamisch und rasant. Ausserdem ist das Thema durch Klimawandel und den Russland-Ukraine-Konflikt politisch sowie gesellschaftlich stark forciert. Mit einem Investment können Sie sich als Privatanleger Unternehmen aus zukunftsträchtigen Technologiebereichen wie Windenergie, Wasserkraft, Solarenergie und Elektromobilität in Ihr Depot holen.

Allerdings stehen einige dieser Technologien noch ganz am Anfang. Das bedeutet, dass sowohl die aktuellen Anwendungsfälle als auch die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten erst noch weitergehend erforscht werden müssen. Zwar besteht eine gesellschaftliche Einigkeit über die Notwendigkeit des Einsatzes der Technologien, jedoch muss sich noch zeigen, in welchen Bereichen sich die einzelnen Technologien bewähren. Deshalb könnte das Einzelinvestment in eine der vielen Technologien für Privatanleger sehr riskant sein. Doch wir wären ja schliesslich kein Ratgeber, wenn wir dafür keine Lösung für Sie hätten.

Unsere Empfehlung: Wenn Sie in einen Erneuerbare Energien ETF investieren, können Sie so das Risiko für Ihr Kapital in diesem Wachstumsmarkt streuen. Dennoch können Sie an den Möglichkeiten und Chancen der einzelnen Technologien partizipieren. Zuletzt ist ein Erneuerbare Energien ETF nicht nur gut für Ihr Depot, sondern auch für das Gewissen. Denn mit Ihrem Investment können Sie sich nachhaltig für Umwelt und Gesellschaft engagieren.