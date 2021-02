Gaming-Aktien kaufen: Mit diesen Gamer-Aktien investieren Sie spielerisch Geld!

Gaming-Markt wächst und wächst

Wenn man früher an Gamer dachte, so hatte man automatisch das Bild eines pickligen Teenagers, der in seinem dunklen Zimmer zwischen leeren Pizzakartons den Computer anschreit. Mittlerweile hat sich das Klischee eines Zockers weitestgehend in Luft aufgelöst, denn der Gaming-Markt wächst – und damit auch die Community. Mittlerweile gibt es weltweit über 3 Milliarden Gamer, in der Schweiz spielen laut einer Statista-Umfrage 62.2% der Bevölkerung mehrmals pro Jahr Videospiele. Damit ist Gaming eine der weltweit am schnellsten wachsenden Branchen und das wird sich dank innovativer Technologien und der fortschreitenden Digitalisierung nicht ändern. Viele Anleger haben das längst für sich erkannt und investieren in Unternehmen, die Spiele und Hardware entwickeln.

Auch Sie wollen ein Stück vom Kuchen haben? Dann verraten wir Ihnen in unserem Ratgeber, welche Gaming-Aktien Sie sich genauer anschauen sollten.