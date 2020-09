Vermögensaufbau mit Dividenden: Die Suche nach der höchsten Rendite

Besseres Rendite-Risiko-Profil für den langfristigen Vermögensaufbau

Die Gesamtsumme der in der Schweiz und in Deutschland ausgeschütteten Dividenden steigt seit Jahren an. So werden zwischen März und September insgesamt fast 40 Milliarden Franken an die Aktionäre der 20 Unternehmen aus dem SMI-Börsenbarometer zurückgeführt, wie die Handelszeitung berichtete. In Zeiten von Negativzinsen sind Ertrag bringende Alternativen in Form von Aktien mit hoher Dividendenrendite also gefragter denn je.

Neben einer festen jährlichen Auszahlung, der Dividende, gibt es bei diesem Investment auch noch die Chance einer Kurssteigerung. Wer zum Beispiel im Jahr 2006 für ca. 25 Franken eine Nestlé-Aktie gekauft hat, freut sich nicht nur über eine Kurssteigerung von rund 200 Prozent auf 75 Franken, sondern hat zusätzlich ca. 20 Franken in Form von Dividenden bekommen; das heisst: In annähernd elf Jahren ist der Einstiegspreis von 25 Franken fast durch die Ausschüttung der Dividende zurückgezahlt UND die Aktie hat sich im Wert verdreifacht.

Auf lange Sicht kann sich die stabilere Kursentwicklung bei Dividenden-Investments mit einer spürbaren Mehrrendite bemerkbar machen. Der Grund für das bessere Rendite-Risiko-Profil von Dividendenanlagen ist naheliegend: Eine über viele Jahre oder gar Jahrzehnte zuverlässig gezahlte Dividende ist auch ein Merkmal für die Qualität des operativen Geschäfts eines Unternehmens – und wirkt damit immer wieder als Kurstreiber für die Aktie.

Beim Dividenden-Investment kommt es vor allem auf die Dividendenrendite an. Diese lag zum Beispiel für die SMI-Werte im Jahr 2017 bei 3.3 Prozent. Nicht schlecht, im Vergleich zu den derzeit mageren Zinsen. Und wer ein paar einfache Regeln bei der Auswahl seiner Dividenden-Investments beachtet, der kann eine noch deutlich höhere Dividendenrendite erzielen.

Es kommt allerdings nicht nur auf die Rendite an. Auch Kriterien wie Kontinuität der Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum sind wichtig bei der Auswahl des Dividendeninvestments. Deshalb sollten Anleger auf Unternehmen setzen, die seit vielen Jahren und selbst in Krisenzeiten eine jährlich steigende Dividende bezahlen. Denn bei diesen Unternehmen ist die Chance am grössten, eine nachhaltige Rendite zu erzielen.

Aufgrund der Vielzahl der Kriterien und der grossen Auswahl an Aktien kann es für Anleger, die eine Dividendenstrategie verfolgen möchten, Sinn machen, ein Investment-Zertifikat zu kaufen, das ihnen die Auswahl der richtigen Unternehmen abnimmt. Deshalb hat Leonteq zusammen mit Investor und Buchautor Christian W. Röhl die beiden neuen Tracker Zertifikate auf DividendenAdel Schweiz Index und DividendenAdel Deutschland Index lanciert.

Der Investor und Buchautor Christian W. Röhl („Cool bleiben und Dividenden kassieren“) betont seit Jahren die hohe Bedeutung einer nachhaltigen Ausschüttungsqualität für den Anlageerfolg – und hat vier Kriterien für die systematische Auswahl solcher DividendenAdel-Aktien definiert.

Der DividendenAdel Schweiz setzt gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in der Schweiz. Neben einer hohen Dividendenrendite zeichnen sich die im Index enthaltenen Aktien durch ein hohes Mass an Stabilität aus. Ein wichtiges Kriterium beim Regelwerk, das über eine Indexaufnahme entscheidet, ist zum Beispiel die Dividendenkontinuität. Aktien von Unternehmen, die seit vielen Jahren ununterbrochen ihre Dividenden steigern können, werden bevorzugt. Ziel ist es, in Aktien investiert zu sein, die hohe Dividenden ausschütten und das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin tun werden. Erhaltene Dividenden werden für den Zinseszins-Effekt in den Index reinvestiert (Total Net Return Index).

In den Index werden diejenigen Aktien aufgenommen, die nach den folgenden Kriterien die höchsten Ränge belegen.