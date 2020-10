In Öl investieren: Wie Sie Rohöl handeln und auf den Ölpreis spekulieren

ÖL HANDELN: INVESTITION VIA ETC ODER TRACKER ZERTIFIKATE

Anleger, die auf eine weitere Preisrallye oder eine saisonale Korrektur spekulieren, können dies auch mit ETCs oder Tracker Zertifikaten tun.

Damit der Emittent eines ETCs oder eines Tracker Zertifikats die Preisentwicklung des Basiswertes wiedergeben kann, muss er selbst Terminkontrakte an der Rohstoffbörse erwerben. Da solche Kontrakte jedoch immer mit einer gewissen Laufzeit ausgestattet sind, besteht das Risiko von Rollverlusten. Denn die emittierende Bank des ETCs des Tracker Zertifikats muss, um dem Anleger eine exakte Partizipation vom Basiswert zu ermöglichen, immer wieder in neue Kontrakte investieren. Dieser Übertrag wird in der Finanzbranche als „Rollen“ bezeichnet. Aufgrund dieser Tatsache sollten Investoren gerade in längeren Seitwärtstrends des Basiswertes solche Produkte eher vermeiden.

Die Bank Vontobel offeriert ein interessantes Tracker Zertifikat auf den Vontobel Oil-Strategy Index (Valor 10140821/ISIN CH0101408216) . Der Index investiert je nach Marktlage entweder in Öl-Futures oder in Öl-Aktien und versucht damit, mögliche Rollverluste zu vermeiden. So investiert der Index während einer Backwardation-Phase in passende Futures. In Contango-Konstellationen jedoch investiert der Index in Öl-Aktien, um damit indirekt an steigenden Öl-Preisen zu partizipieren. Weitere Informationen zu diesem Investment-Ansatz erhalten Sie hier.