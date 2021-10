Inflation: So sollten Anleger auf eine steigende Inflationsrate reagieren

Welche Aktien lohnen sich im Rahmen der Inflation?

Doch wie sieht es dagegen an der Börse aus? Welchen Einfluss hat die steigende Inflation auf Wertpapiere und Dividenden? Jede Entwicklung am Markt ist mit Chancen und Risiken verbunden, dementsprechend kann man mit den richtigen Fonds und Aktien auch in Zeiten der Inflation das angelegte Vermögen bewahren, wenn nicht sogar Gewinne erzielen. Dies ist unter anderem davon abhängig, ob Sie sich bei Ihrer Investition für einen wertstabilen Sektor entscheiden. Denn natürlich bietet nicht jede Art von Sachwert einen Inflationsschutz.

Lohnend ist es daher, wenn Sie sich ein breitgefächertes, jedoch speziell verlesenes Portfolio aufstellen. Dies gilt sowohl für die Investition in Aktien, ETFs als auch in strukturierte Produkte. Hier ist es wichtig, das Kapital auf Daueranlagen zu verteilen, da sie der unsicheren Preisentwicklung eher gewachsen sind als beispielsweise gehypte Start Ups. Insbesondere weil Wachstumsfirmen noch viel Kapital benötigen, dessen Zinsen durch eine aufkommende Inflation angezogen werden. Ebenso sollten Sie als Anleger einen Bogen um konjunkturanfällige Unternehmen machen und sich stattdessen lieber mit grossen Konsumgüterkonzernen befassen. Letztere sind durch deren ihre Marktmacht dazu in der Lage, die Inflation in Form von Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben. Auf diese Weise sind die Gewinnmargen sicherer als in anderen Branchen.

Die genannten Punkte berücksichtigt der Swissquote Inflation Index, der vom Finanzdienstleiter Leonteq aufgelegt wurde. Der Index umfasste bei Emission am 10. Februar 2021 16 Positionen, davon 70 Prozent Investments in Rohstoffe und besonders inflationssichere Anleihen. Offenbar ein schlüssiges Konzept, wie ein Blick auf die Performance zeigt: In den ersten fünf Monaten seit Emission legte der Swissquote Inflation Index annähernd 10 Prozent zu. Als Anleger können Sie mit dem Tracker-Zertifikat von Leonteq (Valor 58730696/ISIN CH0587306967) an dieser Entwicklung ganz einfach partizipieren. Unser Tipp: Sie sollten bereits etwas Erfahrung mit dem Handel von Zertifikaten gesammelt haben.