KGV: Wie Anleger das Kurs-Gewinn-Verhältnis berechnen und was es so wichtig macht!

Obwohl die Zinsen seit Ende 2022 wieder gestiegen sind, bleibt für viele Anleger ein Investment an der Börse alternativlos. Doch wie lassen sich chancenreiche Aktien identifizieren? Das KGV einer Aktie, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kann Anlegern einen Anhaltspunkt auf das Kurspotenzial eines Wertpapiers liefern. Wir verraten Ihnen, warum das KGV so wichtig ist und wie Sie das Kurs-Gewinn-Verhältnis berechnen. Das Wichtigste in Kürze sowie unsere besten Tipps und Empfehlungen gibt's direkt zu Beginn!