Aave kaufen – Tipps und Tricks zum AAVE-Handel

Der Aave-Token

Der native Token der Darlehens-Plattform trägt den Namen AAVE und basiert auf der Ethereum-Blockchain. Er ist ein sogenannter Governance-Token, Besitzer des AAVE-Token erhalten also das Abstimmungsrecht über Änderungen an der Aave Applikation. Mit dem Token können Einnahmen erzielt werden, indem sie entweder in den Dienst eingezahlt werden, um einen jährlichen Zinssatz zu erhalten, oder indem sie gehalten werden und auf ein Anstieg des AAVE-Kurses spekuliert wird. Darüber hinaus bietet Aave auch Staking an. Zinsen werden in AAVE Token ausgezahlt.