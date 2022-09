Enjin Coin kaufen – Tipps und Tricks zum ENJ-Handel

Wer kann von Enjin profitieren?

Enjin möchte verschiedenen Nutzergruppen Lösungen für aktuelle Probleme im Metaversum bieten. Den Anwendern soll ein Einstieg in die Blockchain- und Metaversum-Welt einfach ermöglicht werden. Des Weiteren bietet Enjin vor allem Gaming-Entwicklern viele Vorteile rund um die Verwaltung ihrer generierten NFTs. Die erstellten NFTs werden in Form einer Datenbank verwaltet und die Entwickler haben das alleinige Recht, auf ihre NFTs zuzugreifen, sie zu nutzen und mit ihnen zu handeln. Selbst die Handelsgebühr kann selbstständig festgelegt werden, um einen Prozentsatz von jedem zukünftigen Verkauf zu erhalten. Besonders hervorzuheben ist, dass NFTs niemals wertlos sind, da sie jederzeit wieder in Enjin Coins umgewandelt werden können und damit einen inneren Wert besitzen. So kann gleichzeitig die Ökonomie von Spielen vorangetrieben werden.

Enjin möchte auch Unternehmen dazu aufrufen, ihre Geschäfte mit NFTs digital auszubauen. Die Enjin End-to-End-Lösung soll es ermöglichen, Blockchain-Projekte und -Erlebnisse zu schaffen, die die Verwendung von NFTs für jeden mühelos machen. Die NFTs können in digitale Produkte von Unternehmen eingebunden werden und per QR-Code öffentlich verteilt werden.