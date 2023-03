Ethereum Classic kaufen – Tipps und Tricks zum ETC-Handel

Ist Ethereum Classic besser als Ethereum?

In Hinblick auf die Sicherheit und die Skalierbarkeit gibt es bei Ethereum Classic einige Einschränkungen für die Zukunft. Während das Ethereum Netzwerk mit dem „Merge“ zum Konsensmechanismus Proof of Stake umstellt, verwendet Ethereum Classic weiterhin Proof of Work. Nur wenn das Netzwerk PoS in Zukunft übernimmt, kann das Transaktionslimit gesteigert werden und die Gefahr zukünftiger Angriffe minimiert werden. Ausserdem würde mit PoS die Umweltbilanz der Ethereum Classic Blockchain deutlich verbessert werden.

Während sich der Kurs von Ethereum seit 2016 vervielfachte und sich Ether Platz zwei auf der Rangliste der beliebtesten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sicherte, hat sich Ethereum Classic deutlich anders entwickelt. Der ETC Kurs orientiert sich stark an den Preisen von Meme-Coins. 2021 stieg der Ethereum Classic Kurs stark an und brachte Investoren hohe Renditen.

Täglich werden um die 40.000 Transaktionen mit Ethereum Classic abgeschlossen – dies ist um einiges entfernt von den rund 600.00 pro Tag von Ethereum, zeigt aber dennoch, dass die Kryptowährung weiterhin verwendet wird.

Ein Kaufargument für Ethereum Classic ist der niedrige Preis pro Coin. Während Ethereum mehrere tausend CHF pro Coin Wert ist, liegt der ETC Preis bei unter 50 CHF.

Wichtig: Wenn Sie Kryptowährungen kaufen möchten, sollten Sie sich überlegen, ob Sie lieber in Ethereum oder Ethereum Classic investieren möchten. Die beiden Kryptowährungen unterscheiden sich in ihrem Grundprinzip. Es ist fraglich, ob sich beide Kryptowährungen auf lange Sicht durchsetzen werden.