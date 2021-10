Kryptowährungen-Broker-Vergleich: Die besten Krypto-Broker im Test

Krypto-Broker-Vergleich: Das ist wichtig für Sie als Anleger

Wer in Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple, Ethereum, Litecoin und Co. investieren will, kann dies über verschiedene Kryptowährungen-Broker tun. Da das Trading von Kryptos derzeit noch auf Online-Marktplätzen stattfindet, lohnt sich ein Blick auf den Krypto-Broker-Vergleich, der die wichtigsten Bitcoin-Broker gegenüberstellt. Die Konditionen, unter denen der Krypto-Handel bei verschiedenen Bitcoin-Brokern möglich ist, unterscheiden sich teilweise deutlich.

Der schnellste und einfachste Weg Kryptowährungen zu handeln, ist in einen CFD (Contract for Difference) eines Kryptowährungsbrokers zu investieren. Nicht nur läuft der Bitcoin-Handel im Rahmen eines CFDs für Krypto-Anleger zeitsparend ab, auch bei der Bezahlung können die meisten Bitcoin-Broker im Vergleich punkten: Sie ermöglichen neben Kreditkartenzahlung auch die Zahlung per PayPal. Die Registrierung ist meist sehr schnell und oft ohne langwieriges PostIdent-Verfahren möglich – mehr erfahren Sie dazu in unserem Kryptowährung-Broker-Vergleich

Mit einem CFD können Anleger sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse setzen. Mithilfe eines Hebels kann der Gewinn (bzw. der Verlust) überproportional hoch ausfallen. Legt der Bitcoin-Kurs um ein Prozent zu, so ergibt sich bei einem Bitcoin-Long-CFD mit Hebel 20 ein Gewinn von 20 Prozent. Aber Vorsicht: Diese Rechnung gilt natürlich auch bei einem Verlust – beim Handel mit CFDs besteht deshalb die Gefahr eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals.