Litecoin kaufen – diese Möglichkeiten gibt es

Der schnelle Weg: Litecoin als CFD Handeln

Wie bei allen (gängigen) Krypto­währungen ist auch beim Litecoin eine Inve­stition in die Wert­entwick­lung via CFD möglich. Beim CFD-Handel parti­zipieren Anleger am Kurs­verlauf der Internet­währung, halten den Litecoin also nicht physisch. Anleger, die gerne auf stark risikoreiche Varianten setzen, können beim Litecoin mit einem Hebel spe­kulie­ren. Wenn Sie beispielsweise einen Hebel mit dem Faktor 10 nutzen, dann steigt oder fällt Ihr Monero-CFD zehn Mal so stark wie der „normale“ Kurs der Krypto­währung.

Wenn Sie einen Litecoin-CFD kaufen oder verkaufen möchten, können Sie bei­spiels­weise Plus5005 (CFD Service. Ihr Kapital ist in Gefahr) nutzen. Plus500 bietet übrigens Ein­zahlung per Kredit­karte an, sowie eine sehr schnelle Konto­eröffnung ohne Postident. Natürlich können Sie auch jeden anderen CFD-Broker wählen. Bei Ihrer Suche nach dem passenden Anbieter unter­stützt Sie unser CFD-Broker-Vergleich und unser Vergleich der Krypto-Broker.