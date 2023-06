Lithium kaufen: Wie Anleger in Lithium investieren und auf die Zukunft wetten

Hat eine Investition in Lithium Zukunft?

Das Leichtmetall wird in erster Linie für die Herstellung aufladbarer Batterien eingesetzt. Lihtium-Ionen-Akkus befinden sich zum Beispiel in elektronischen Geräten wie Smartphones. Die Nachfrage könnte einen grossen Schub durch den wachsenden Markt der Elektromobilität erhalten. Lithium-Ionen-Akkus sind integrale Bestandteile von E-Autos, in Hybridfahrzeugen und E-Bikes. Sie kommen ausserdem in Stromspeichern für Solarstromanlagen in privaten Haushalten zum Einsatz. Das weisse Gold wird auch in der Medizin für die Vorbeugung und Behandlung von manischen Depressionen eingesetzt. Es kann, im Gegensatz zum Rohöl, zu einem hohen Anteil recycelt und wiederverwendet werden.

Langfristig ausgelegte Szenarien zeigen ein weiterhin starkes Wachstum der Lithiumnachfrage in den kommenden zehn Jahren. Die Analysten des Informationsdienstes Roskill prognostizieren, dass die Nachfrage im Jahr 2027 eine Million Tonnen LCE (Lithium-Carbonate-Equivalent) übersteigen wird, mit einem Wachstum von mehr als 18 Prozent per annum bis zum Jahr 2030.

Lithium ist allerdings nicht der einzige Rohstoff, der für die Energiespeicher-Technologien der Zukunft genutzt wird. Die Brennstoffzellentechnik ist eine Konkurrenz, die ebenfalls für die Elektromobilität genutzt wird.