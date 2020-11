MSCI World-ETF – die besten ETF Fonds auf den MSCI World Index

Der MSCI World Index – das perfekte Basis­investment

Der inter­nationale Aktienindex MSCI World bildet die Wert­ent­wicklung von über 1.600 Unternehmen aus den weltweit wichtigsten Industrie­staaten ab. Mit einem Anteil von rund 60 Prozent haben US-Konzerne standard­mässig ein hohes Gewicht in diesem Index. Neben den IT-Firmen Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Facebook sind beispiels­weise auch der Ölkonzern Exxon Mobil und die Bank JPMorgan Chase & Co. im MSCI World enthalten. Insgesamt sind im Weltaktienindex, wie der MSCI World auch genannt wird, Unter­nehmen aus 23 Industrie­staaten gelistet, unter anderem auch Firmen aus Japan, Grossbritannien, Frankreich und Deutschland sowie aus kleineren Ländern wie Singapur, Belgien und Irland.

Der MSCI World Index ist der am breitesten gestreute Aktienindex überhaupt. Der vom Finanzdienstleister Morgan Stanley Capital International (MSCI) herausgegebene Index kann dadurch Schwankungen am Aktienmarkt besser aus­gleichen als kleinere oder weniger diversi­fizierte Aktien­indizes. Im Gegensatz zum Beispiel zum DAX streut der MSCI World nicht nur über Unter­nehmen und Branchen, sondern eben auch über Länder.

Vorteil: Der MSCI World wird dadurch von Markt­schwankungen weniger stark getroffen. Nachteil: Bei einem langfristigen Investment kann Sie diese besonders breite Streuung im Vergleich zum DAX auch Performance kosten, weil in einem globalen Kursbarometer wie dem MSCI World auch Titel aus wirtschaftlich schwächeren Regionen enthalten sind. Deutschland wird sehr wahrscheinlich auch in Zukunft zu einem der wirtschaftlich stärksten Länder in der Welt gehören, im Gegensatz vielleicht zu Japan, Belgien oder Singapur – weiter unten nehmen wir den MSCI World genau unter die Lupe.

Der MSCI World eignet sich in jedem Fall sehr gut als Basis für ein gemischtes Anlageportfolio – diese Tatsache sowie seine Entwicklung in der Vergangenheit machen ihn für Privatanleger besonders interessant: Wer in den vergangenen 20 Jahren im MSCI World Index investiert war, konnte durchschnittlich eine jährliche Rendite von über zehn Prozent erzielen (beachten Sie, dass die Wertentwicklung des Index‘ in der Vergangenheit kein Hinweis auf die Entwicklung in der Zukunft ist). Um von der Wertsteigerung des globalen Kursbarometers zu profitieren, müssen Sie aber nicht jede Aktie einzeln kaufen – das wäre bei mehr als 1.600 Unternehmen auch kaum zu bewältigen. Stattdessen können Sie mit einem ETF, also einem börsengehandelten Indexfonds, besonders elegant an der Wertenwicklung des MSCI World teilhaben.