NEO kaufen – diese Möglichkeiten gibt es zum NEO-Handel

Sollte ich als Anleger NEO kaufen und verkaufen?

Wer an die Zukunft von Kryptowährungen, vor allem aus technischer Sicht, glaubt und wer als Anleger mit weiteren Kursgewinnen im Kryptobereich rechnet, der sollte einen Blick auf NEO werfen. Der NEO Coin sollte aufgrund seiner zukunftsträchtigen Plattform in keinem Krypto-Portfolio fehlen.

Unsere Empfehlung: Wenn Sie NEO kaufen wollen, dann beachten Sie, dass der Erfolg eines Investments in Kryptowährungen kaum vorherzusagen ist, vor allem nicht auf lange Sicht. In Kryptowährungen sollten Sie nur investieren, wenn Sie sich der Risiken bewusst sind und auch vor plötzlichen Verlusten nicht zurückschrecken.

Wenn Sie aber genau wissen, worauf Sie sich mit einem Krypto-Investment – inklusive aller Risiken und Chancen – einlassen, dann empfehlen wir Folgendes: Wenn Sie NEO kaufen und dann langfristig investiert bleiben wollen, sollten Sie den NEO Coin direkt kaufen, also in physischer Form, und diesen in Ihrer eigenen Wallet speichern. Für kurzfristige und spekulative Anleger, die ausschliesslich an der Entwicklung des NEO-Kurses teilhaben wollen, ist NEO kaufen und verkaufen als CFD, zum Beispiel bei Plus5005 (CFD Service. Ihr Kapital ist in Gefahr), der bessere Weg. Mit einem NEO-CFD können Sie besonders bequem an Kursbewegungen partizipieren.

Extra-Tipp: Sie erhalten beim NEO-Kauf eine Art Rendite in Form von sogenannten GAS, sofern Sie die Coins in der offiziellen NEO Wallet speichern. Laut verschiedener Krypto-Foren entspricht diese Rendite jährlich etwa zehn Prozent des Wertes der NEO Coins im Wallet. Wer also 1.000 Franken in NEO investiert hat, erhält jedes Jahr GAS im Gegenwert von 100 Franken.

GAS sind übrigens eine weitere Generation von NEO Coins, die immer dann generiert werden, wenn ein neuer Block der Blockchain hinzugefügt wird. GAS werden als Transaktionsgebühr für NEO-Zahlungen sowie für Service-Gebühren innerhalb des NEO-Netzwerkes genutzt. Sie können GAS aber auch auf Krypto-Börsen kaufen.