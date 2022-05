NFT kaufen – wie Sie in Non-Fungible Token investieren, Tipps und Tricks zum NFT-Kauf

Diese Aktien könnten vom NFT-Hype profitieren

Non-Fungible Tokens sind in aller Munde. Auch von börsennotierten Unternehmen erfährt der Eigentumsnachweis für digitale Assets immer mehr Aufmerksamkeit, da sie die NFTs für sich entdeckt haben. Um vom NFT-Handel zu profitieren, gibt es verschiedene Wege: Als Anleger können Sie entweder direkt in die einzigartigen und nicht austauschbaren, digitalen Güter investieren – oder Sie nehmen den indirekten Weg, indem Sie Ihr Geld in Unternehmen anlegen, die vom NFT-Trend profitieren. So gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen am Aktienmarkt, auf die Sie einen Blick werfen sollten, wenn Sie sich für NFTs interessieren.