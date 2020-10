Pharma- und Biotech-Aktien kaufen: Das sollten Anleger jetzt wissen

CureVac: Corona-Hoffnung des SAP-Gründers Dietmar Hopp

CureVac – diesen Namen haben die Menschen in den letzten Wochen wohl mehr als nur ein Mal gehört und gelesen. Das schwäbische Pharma-Unternehmen schoss in der Corona-Pandemie wie aus dem Nichts empor. Der Grund: CureVac, das zum grössten Teil SAP-Gründer Dietmar Hopp gehört, entwickelt ebenso wie BioNTech seinen eigenen Impfstoff gegen das Coronavirus. Doch im Gegensatz zu BioNTech können sich Anleger nicht am Erfolg von CureVac beteiligen. Denn es ist noch kein börsennotiertes Unternehmen – wohlgemerkt noch.

Allerdings steht der Börsengang wohl kurz bevor: Ende Juli hat CureVac einen entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Demnach sollen die Aktien mit dem Ticker-Symbol „CVAC“ an der Nasdaq gelistet werden. Die Bundesregierung steigt mit 300 Millionen Euro bei CureVac ein – und sichert sich damit 23 Prozent der Anteile an Dietmar Hopps Unternehmen und will so verhindern, dass jemand anderes Mehrheitseigner wird und CureVac ins Ausland abwandert. Denn das Unternehmen geniesst grosse Aufmerksamkeit im Ausland: Sogar Tesla-Boss Elon Musk unterstützt CureVac und baut RNA-Minifabriken für die Impfstoffproduktion. Wie wertvoll das Unternehmen tatsächlich ist, wird sich noch zeigen.

Seit Anfang August brodelt die Gerüchteküche um einen baldigen Börsengang gewaltig: CureVac hofft an der Börse bis zu 245 Millionen Dollar bei Investoren einsammeln. Am 14. August ist es dann so weit. CureVac legt sein Börsendebüt in New York hin und das mit einem Kurs von 44 Dollar je Aktie – also weit über dem Ausgabepreis von 16 Dollar. Bis Handelsschluss am 14. August steigt die CureVac-Aktie sogar auf 55 Dollar – und beendet damit den Tag mit einem Plus von über 250 Prozent.

Wichtig: Wie auch BioNTech hat auch CureVac gute Aussichten an der Börse, wenn es denn demnächst dazu kommen sollte. Sollte sich der Corona-Impfstoff als unwirksam erweisen, würde die Aktie unter Druck geraten.