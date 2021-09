Polkadot kaufen – diese Möglichkeiten gibt es zum Polkadot-Handel

Polkadot: Strukturierte Produkte und CFDs

Strukturierte Produkte und CFDs sind eine Möglichkeit, einfach und schnell an der Entwicklung des Polkadot-Kurses zu partizipieren, ohne echte Coins kaufen zu müssen.

Einen Polkadot-CFD können Sie sich wie eine Wert­schrift vorstellen, der den Polkadot-Kurs widerspiegelt. Sie als Anleger partizipieren so direkt an der Entwicklung des DOT-Kurses, besitzen den Polkadot aber nicht physisch bzw. als Daten. Wenn Sie wollen, können Sie den Polkadot-CFD noch mit einem Hebel versehen – mehr dazu erfahren Sie in unserem CFD-Handel. Beachten Sie, dass der CFD-Handel seit August 2018 stärker reguliert wird. Anleger können relativ un­kompliziert über einen CFD-Broker Polkadots handeln. Die Konto­eröffnung geht in der Regel besonders schnell, einge­zahlt werden kann mit Kredit­karte, PayPal oder Über­weisung – mehr dazu erfahren Sie in unserem CFD-Broker-Vergleich und in unserem Krypto-Broker-Vergleich.

Wenn Sie Polkadot kaufen möchten, dann sind neben Polkadot-CFDs Strukturierte Produkte, wie das Polkadot Tracker-Zertifikat von Leonteq (ISIN: CH0596612124/Valor: 59661212) eine ebenfalls komfortable Möglichkeit für ein Investment. Das Produkt bildet die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 ab. Es ermöglicht dem Anleger also, an einer Wertentwicklung des Basiswerts zu partizipieren und ist daher in Bezug auf das Risiko vergleichbar mit einer Direktinvestition in den Basiswert. Die Laufzeit des Produkts ist nicht fixiert. Das Open End-Zertifikat wurde am 02.08.2021 aufgelegt und ist an der SIX Swiss Exchange gelistet. Das Produkt kann vorzeitig durch den Anleger eingelöst oder durch die Emittentin am festgelegten Kündigungstermin gekündigt werden. Wenn Sie sich entscheiden, in ein Polkadot-Zertifikat zu investieren, dann sollten Sie Chancen und Risiken kennen – mehr dazu erfahren Sie in unserem ausführlichen Ratgeber rund um das Thema Tracker-Zertifikate.