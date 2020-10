Bester Robo-Advisor: Vergleich und Test

Robo-Advisor in der Schweiz – noch immer eine Nische

Während das Geschäft mit den digitalen Vermögensverwaltern vielerorts boomt, ist Robo-Advisory in der Schweiz noch immer eine Nische. Laut einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung belief sich das betreute Vermögen im Jahr 2018 auf knapp CHF 320 Millionen. Das entspricht einem Anteil am gesamten in der Schweiz verwalteten Vermögen von 0.01 Prozent. Das mag durchaus an den Kosten liegen, die im Vergleich zu Robo-Advisors aus anderen Ländern etwas höher sind. Aber auch daran, dass der Durchschnittskunde einer Privatbank in der Schweiz etwa 75 Jahre alt ist.

Umso wichtiger ist es eigentlich, die junge Zielgruppe, die schliesslich mit digitalen Vermögensverwaltern angesprochen werden soll, für einen Robo-Advisor zu begeistern. Und da gibt es natürlich einige Anbieter, die das auch schaffen: zum Beispiel der Pionier True Wealth, Selma, Swissquote oder Descartes Finance. Besonders interessant ist vor allem, dass ausgerechnet am Anfang der Corona-Pandemie die digitale Vermögensverwaltung einen regelrechten Boom erlebte. So verzeichneten manche Anbieter doppelt oder teilweise viermal so viele Neukunden, wie in der Zeit zuvor.

Allerdings ist Robo-Advisor nicht gleich Robo-Advisor, die Unterschiede in der digitalen Vermögensverwaltung sind teilweise enorm – vor allem in der Anlagestrategie und den Gebühren.

Tipp: Was die Besonderheiten der einzelnen Anbieter sind und ob es sich vielleicht sogar eher lohnt, in einen ausländischen Robo-Advisor zu investieren, erklären wir Ihnen in unserem ausführlichen Robo-Advisor-Vergleich weiter unten.