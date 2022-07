Säule-3a-Vergleich: Die besten Anbieter zur gebundenen Vorsorge im Test

Unser grosser Säule-3a-Vergleich

In unserem Säule-3a-Vergleich haben wir verschiedene Anbieter unter die Lupe genommen, bei denen Sie Ihr Geld in Wertschriften anlegen können. Unter die Lupe genommen haben wir zum einen die Gebühren. Die Gebühren errechnen sich aus ihrem Depotvolumen. Hinzu kommen Produktkosten, die variieren können. In der Tabelle sind Durchschnittswerte genannt. Wir haben ausserdem einen Blick auf die Mindesteinzahlung geworfen, welche von Anbieter zu Anbieter ebenfalls variieren kann. Der Fremdwährungswechsel kann bei Ihrer Wahl ebenfalls eine Rolle spielen sowie der Investitionszeitpunkt. In unserem Säule-3a-Vergleich zeigen wir Ihnen nach Möglichkeit auch den aktuellen Zinssatz des Anbieter sowie die Durchschnittsrendite der letzten fünf Jahre.