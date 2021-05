SMI-ETF – die besten ETF Fonds auf den SMI, Tipps und Tricks

Thesaurierende oder ausschüttende SMI-ETFs?

Mit einem SMI-ETF partizipieren Sie an den Kursgewinnen und an den Dividenden der im SMI gelisteten Unternehmen. Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden, was mit Ihren erzielten Erträgen geschehen soll. Soll der SMI Dividenden und andere Erträge ausschütten oder wieder anlegen?

ETFs, die alle Dividenden wieder anlegen, nennen sich thesaurierende ETFs. Der Vorteil: Sie profitieren von einer Art Zinseszinseffekt, da sich der Wert des ETFs nicht nur durch die Kursgewinne des zugrundeliegenden Index‘ erhöht, sondern eben auch durch die erzielten Erträge. Ein ausschüttender ETF schüttet, wie der Name bereits verrät, die Erträge wieder aus. Diese können Anleger dann beliebig verwenden.

Hinweis: Es gibt keinen thesaurierenden ETF auf den SMI. Wer in den Schweizer Leitindex investrieren will, hat also nicht die Qual der Wahl zwischen einem ausschüttenden oder thesaurierenden SMI-ETF.