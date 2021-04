Social Trading – so funktioniert Social Trading, eine Einführung

So werden Sie Follower oder Copy Trader

Sie wollen an einer Strategie eines Social Traders teilhaben? Dann können Sie ganz einfach Follower oder Copy Trader werden. Haben Sie sich für eine Social Trading-Plattform entschieden, dann ist es bis zum Follower-Dasein nur noch ein kleiner Schritt. In diesem Ratgeber wollen wir exemplarisch darstellen, wie Sie bei eToro einer Anlagestrategie folgen können und vollautomatisch am Erfolg eines Social Traders partizipieren können. Bei den Wettbewerbern Ayondo und Wikifolio ist dies im Grossen und Ganzen analog möglich.

eToro ist laut eigenen Angaben „das grösste Social Trading- und Investment-Netzwerk weltweit“. Anleger können dort in Aktien, Devisen und Indizes investieren sowie über CFDs an den Rohstoffmärkten handeln. Als Anleger können Sie sich auf eToro mit anderen Tradern vernetzen, verschiedene Trading-Strategien diskutieren und vollautomatisch Portfolios anderer Trader kopieren.

Im sogenannten OpenBook von eToro können Nutzer die Handelsaktivitäten aller anderen Community-Mitglieder einsehen. Die erfolgreichsten und beliebtesten Trader werden dort übersichtlich aufgelistet. Ein Klick auf den Namen eines Traders öffnet eine Detailansicht, in der die unter anderem die Performance des Traders, die Tradinghistorie, erzielte Gewinne und Verluste sowie die gehandelten Finanzinstrumente aufgeführt sind – so finden Einsteiger vergleichsweise leicht einen erfolgreichen und fortgeschritten Trader, die bei eToro als Gurus bezeichnet werden.

Dank einer Filter-Funktion im OpenBook können Sie nun die Strategien der einzelnen Trader miteinander vergleichen und entscheiden, ob diese zu Ihren eigenen Vorstellungen passen. Es kann sich am Ende lohnen, ein wenig Zeit in die Suche und in die Auswahl zu stecken. Haben Sie einen Trader mit einer interessanten Strategie aufgespürt, dann müssen Sie sich nur noch bei eToro registrieren und den Trader in das eigene Portfolio aufnehmen – so können Sie dessen Handelsaktivitäten beobachten.

Um dessen Strategie dann zu kopieren und an dessen Erfolg auch finanziell zu partizipieren, brauchen Sie ein wenig Eigenkapital. Bei eToro ist der Einstieg ins Social Trading bereits ab einer Mindesteinzahlung in Höhe von 50 US-Dollar möglich. eToro bietet bei der Anmeldung eine Vielzahl von Zahlungsmethoden an, unter anderem Giropay, PayPal und Kreditkarte. Alle Trading-Konten bei eToro werden in US-Dollar geführt, der eingezahlte Betrag wird deshalb zum aktuellen Wechselkurs umgerechnet. Zum Vergleich: Wikifolio und Ayondo verlangen mindestens eine Einlage von 100 Euro.