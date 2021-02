SPI-ETF: Vor- und Nachteile, Unterschiede und die besten Fonds

ComStage, iShares, UBS – die besten ETF auf den SPI

Wenn Sie langfristig Vermögen aufbauen wollen, sollten Sie einen thesaurierenden SPI-ETF in Betracht ziehen. Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall den iShares SPI® Equity Index Fund (CH) D CHF Fonds (Valor: 34218162 / ISIN: CH0342181622). Der ETF ist in Deutschland aufgelegt, die Erträge werden reinvestiert (thesau­riert) und der Index mit einer ungefähren Gewichtung nachgebildet. Er ist der zweitgünstigste Index in unserem Test mit jährlichen Gesamtkosten von 0.13 Prozent.

Etwas mehr bezahlen Sie für den ausschüttenden UBS ETF (CH) SPI (Valor: 13187243 / ISIN: CH0131872431). Seine Jahreskostenquote beträgt 0.15 Prozent pro Jahr. Der Investmentfonds der UBS Fund Management ist in der Schweiz aufgelegt und schüttet die Dividenden an den Auschüttungsterminen aus. Er bildet die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI Index nach und hat während der Coronakrise am besten performt. Sein Kurs ist nicht so stark eingebrochen, wie die anderen ETFs auf den SPI. Der UBS ETF (CH) SPI ist ausserdem der Fonds mit dem grössten Volumen von denen, die den SPI nachbilden.

Der SPI wird nur von diesen vier Fonds nachgebildet. Damit ist die Auswahl für Anleger eher gering. Trotzdem lohnt es sich, einen Blick auf die SPI-ETFs zu werden, da sie mit ihrer allgemein guten Performance eine gute Ergänzung für das Portfolio darstellen.

Unsere Empfehlung: Wenn Sie darauf Wert legen, dass Erträge regelmässig ausgeschüttet werden, empfehlen wir Ihnen den ComStage SPI® UCITS ETF (Valor: 23793565 / ISIN: CH0237935652). Mit jährlichen Kosten von 0,20 Prozent zählt er zwar zu den etwas teureren ETFs des SPI, er zielt aber darauf ab, den gesamten Schweizer Markt nachzubilden. Der Fonds umfasst alle an der SIX Swiss Exchange primärkotierten Gesellschaften.