Stellar kaufen – diese Möglichkeiten gibt es

Über strukturierte Produkte am Stellar-Kurs partizipieren

Eine weitere unkomplizierte Möglichkeit am Stellar-Kurs zu partizipieren, sind strukturierte Produkte, wie das Stellar Tracker-Zertifikat von Leonteq (ISIN: CH0596612165/Valor: 59661216). Das Produkt bildet die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 ab. Es ermöglicht dem Anleger also, an einer Wertentwicklung des Basiswerts zu partizipieren und ist daher in Bezug auf das Risiko vergleichbar mit einer Direktinvestition in den Basiswert. Die Laufzeit des Produkts ist nicht fixiert. Das Open End-Zertifikat wurde am 02.08.2021 aufgelegt und ist an der SIX Swiss Exchange gelistet. Das Produkt kann vorzeitig durch den Anleger eingelöst oder durch die Emittentin am festgelegten Kündigungstermin gekündigt werden. Wenn Sie sich entscheiden, in ein Stellar-Zertifikat zu investieren, dann sollten Sie Chancen und Risiken kennen – mehr dazu erfahren Sie in unserem ausführlichen Ratgeber rund um das Thema Tracker-Zertifikate.