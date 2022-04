Tezos kaufen – Tipps und Tricks zum XTZ-Handel

Wie funktioniert Tezos?

Wichtige Entwicklungs- oder Konstruktionsentscheidungen liegen bei Blockchains wie Ethereum meist in den Händen von Minern und Kernentwicklungsteams. Das führte zu einer sehr starken Zentralisierung und einem Mangel an Flexibilität.

Tezos möchte dieses Problem lösen, indem grosse Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Der Entscheidungsprozess ist also ein zentraler Baustein der Tezos-Gemeinschaft. Anhand von strengen Governance-Regeln können die Interessenvertreter so beispielsweise Änderungen oder Upgrades sowohl genehmigen als auch ablehnen. Möchte ein Entwickler also eine bestimmte Änderung vornehmen, kann er hierfür ein Protokoll-Upgrade vorschlagen, welches dann durch die Interessenvertreter durchgesetzt oder abgelehnt wird. Tezos möchte so einen Anreiz für Interessenvertreter schaffen, am Entwicklungs- und Aktualisierungsprozess direkt teilzuhaben und diesen aktiv sowie demokratisch mitzugestalten.