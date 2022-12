EURO STOXX 50-ETF – die besten ETF Fonds auf den europäischen Aktienindex

ETFs sind eine riesige Erfolgsgeschichte: Weltweit beträgt das Anlagevolumen in Indexfonds fast sechs Billionen Dollar - die Tendenz ist steigend. ETF auf den EURO STOXX 50 sind nicht nur in Europa besonders beliebt. Doch was müssen Sie als Anleger bei der Auswahl beachten, was unterscheidet einen EURO STOXX 50-ETF von einem anderen und welcher ist der beste? Die Antworten gibt's in diesem Artikel. Direkt im Anschluss finden Sie aber zunächst die besten EURO STOXX 50-ETFs in der Übersicht. Zu Beginn gibt's direkt die besten Empfehlungen und Tipps!