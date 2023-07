Fonds kaufen

Gesucht: Die besten Fonds. Unsere Empfehlungen …

Wie Sie sehen, ist nicht nur die Auswahl an Fonds und -kategorien gross, es ist auch gar nicht so einfach, die besten Fonds zu finden.

Wichtig für Sie als Anleger ist vor allem, dass Sie Ihre Fonds ent­spre­chend Ihrer persön­lichen Risiko­neigung auswählen. Für chancen­orientierte Anleger eignen sich aktiv gema­nagte Aktien­fonds als Basisinvestment oder als Bei­mi­schung in einem gut di­versi­fizier­ten Fonds­­portfolio. Als Basis­anlage interessant sind Aktien­fonds, die welt­weit streuen, ebenso wie solche, die vorrangig in Europa in­vestie­ren. Als Anleger streuen Sie damit Ihr Kapital und Risiko auf zahl­reiche Aktien aus vielen Ländern und Branchen, bei weltweit in­vestie­renden Fonds sogar zusätz­lich auf ver­schie­dene Währungs­räume – Währungs­­risiko inklusive.

Eine überzeugende Rendite-Risiko-Struktur in der Kategorie Aktienfonds Welt weist derzeit der Low Volatility Equity Portfolio A (ISIN LU0861579265/WKN A141C0) von AllianceBernstein auf. In den vergangenen fünf Jahren erzielte der Welt-Fonds eine durchschnittliche Jahresrendite von 8,8 Prozent (Stand 06/2021). Vorrangiges An­la­ge­ziel dieses Fonds ist ein lang­fris­ti­ger Ka­pi­tal­­zu­wachs. Der Low Volatilty in­ves­tiert hauptsächlich in Un­ter­neh­men, die in In­dus­trie­län­dern beheimatet sind, derzeit vor allem in US-Aktien (Anteil ca. 60%). Neben der Informationstechnologie mit Unternehmen wie Microsoft oder NICE Systems (Anteil Technologie: 25 %) investiert das Fondsmanagement derzeit vor allem im Gesundheits- (z. B. Roche oder Merck & Co.) sowie im Finanzsektor. Besonderheit: Der Fonds von AllianceBernstein wählt vorrangig Ak­tien aus, die ein ge­rin­ge­res Ri­si­ko als der Gesamtmarkt mit sich brin­gen.

Bei den Europa-Fonds überzeugt der Candriam Equities L Europe Innovation C (ISIN LU0344046155/WKN A0Q2N9). Der aktiv gemanagte Fonds schlägt seine Peergroup deutlich. Während der Candriam-Fonds in den vergangenen fünf Jahren durch­schnittlich 11,6 Prozent Rendite pro Jahr erzielte, legten vergleichbare Fonds im Jahres­schnitt nur um 8,4 Prozent zu. Auch beim Candriam-Fonds steht Ka­pi­tal­wachs­tum ganz oben auf der Agenda. Das Fondsmanagement investiert vorrangig in Un­ter­neh­men mit hoher In­no­va­ti­ons­kraft, deren Tä­tig­keits­schwer­punkt innerhalb des Eu­ro­päi­schen Wirt­schafts­rau­mes (EWR) liegt. Investiert wird schwerpunkt­mässig in Konsumgüter (22 %), Grundstoffe (19 %) und Industrie/Investitions­güter (17 %), wobei knapp 60 % der Unternehmen ihren Firmensitz in Deutschland, Gross­britannien, Frankreich oder der Schweiz haben. Unter den Top-Unternehmen finden sich u. a. deutsche Konsumgüter­hersteller vom Range einer Beiersdorf (Nivea, Tesa) oder Henkel (Persil, Pril). Stiftung Warentest vergibt auch dem Candriam Equities L Europe Innovation C in der „Finanztest“-Bewertung 5 Punkte.

Unsere Empfehlung: Beide Fonds zählen in ihrer Kategorie zu den besten und eignen sich daher sehr gut als Basisanlage zum langfristigen Ver­mögens­aufbau. Wenn Sie einen der Fonds kaufen wollen, sollten Sie aber die hohen Ausgabe­aufschläge (5 Prozent beim Low Volatility, 3,5 Prozent beim Candriam Equities) ver­meiden.