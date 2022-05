Gold kaufen und von der Goldpreisentwicklung profitieren – so geht’s!

Gold kaufen: Wie wichtig ist der Goldpreis aktuell?

Wer Gold kaufen möchte, ob physisch als Barren und Münze oder als Finanzprodukt, sollte den aktuellen Goldpreis in CHF, Euro oder Dollar kennen. Für den Erfolg des Investments spielt beim Goldankauf der Einstiegszeitpunkt eine gewichtige Rolle: Während einer Börsenhausse in Gold zu investieren, ist möglicherweise weniger erfolgreich als der Kauf von Gold in Krisenzeiten.

Was kostet ein Gramm Gold?

Den aktuellen Goldkurs können Sie auf verschiedenen Internetseiten und Börsenportalen abrufen. Dort bekommen Sie nicht nur den Goldpreis aktuell in Euro, in Franken und in US-Dollar, Sie finden dort auch grosse Goldpreis-Charts, die historische Goldpreisentwicklung und einen Goldrechner. Schauen Sie sich doch gerne den Goldpreisrechner von finanzen.ch an. Dieser verrät Ihnen, was 1 Unze Gold aktuell Wert ist und wie Sie den Goldpreis von CHF, in Euro oder in US-Dollar umrechnen – und umgekehrt.

CoT-Report der CFTC

Um beim Goldpreis auf dem Laufenden zu bleiben und gewisse Entwicklungen an der Kursfront zu prognostizieren, sollten Goldanleger auch den CoT-Report im Blick behalten. Der Commitment of Traders-Report ist ein regelmässig veröffentlichter Bericht der Commodity Futures Trading Commission, die die Future- und Optionsmärkte in den USA reguliert. Der CoT-Report enthält Angaben über die Kauf- und Verkaufspositionen großer Marktteilnehmer.