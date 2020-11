Autonomes Fahren und Elektromobilität – so investieren Sie in die Megatrends der Automobilbranche

Investmentfonds zu den Megatrends autonomes Fahren und E-Mobilität

Ein Investmentfonds, mit dem Sie als Anleger an den Gewinn­steigerungen führen­der Unter­neh­men im Bereich auto­nomes Fahren und Elektro­mobili­tät parti­zi­pie­ren, ist der Structured Solutions SICAV – Next Generation Resources Fund (ISIN: LU0470205575/ Valor: 10919854) der Fondsgesellschaft von der Heydt Invest SA. Der aktiv gemanagte Aktienfonds investiert in Unternehmen aus dem Rohstoffsektor, welche so­ge­nann­te „Next Gene­ration“-Rohstoffe fördern. Zu diesen Roh­stoffen zählen beispiels­weise Lithium und Kobalt, die für die Her­stellung von Batterien und Akku­mula­toren von Elektro­autos benötigt wer­den. Wer in diesen Fonds inve­stiert, profi­tiert von Unter­nehmen, die durch die stei­gen­de Nach­frage nach den Roh­stoffen ihre Gewinne in Zukunft maxi­mie­ren dürften. Im Rating des Analyse­hauses Morning­star erhält der aus­schütten­de Fonds fünf Sterne – und damit die beste Note, die Morning­star ver­gibt. Die laufen­den Kosten liegen bei 2.42 Prozent pro Jahr, der maxi­male Ausgabe­auf­schlag beträgt 5.00 Prozent.

Tipp: Bei einigen Internetbanken und Online-Brokern erhalten Sie diesen Fonds ohne Aus­gabe­auf­schlag.

Wer sich nicht nur auf einen Teil­bereich der Mega­trends fest­legen möchte, kann sein Kapital in einem breiter aus­gerich­te­ten Invest­ment­fonds anlegen. Der BlackRock Global Funds – Future of Transport Funds A2 USD (ISIN: LU1861214812/Valor: 43357997) legt min­destens 70 Prozent seines Fondsvermögens in Aktien von Unter­nehmen an, die sich auf die Erfor­schung und Weiter­entwick­lung von neuen Trans­port­tech­nolo­gien der Zukunft spe­ziali­siert haben. Ein be­son­de­rer Fokus liegt bei der Aus­wahl von geeigneten Aktien­werten auf Unter­nehmen, die Umsätze durch die Weiter­ent­wick­lung von elek­trischen, auto­nomen und vernetz­ten Fahr­zeugen er­zielen. Wenn Sie diesen Fonds kaufen möchten, müssen Sie mit einem maxima­len Ausgabe­auf­schlag von 5.26 Prozent rechnen und lau­fen­de Kosten in Höhe von 1.82 Prozent pro Jahr ein­kal­ku­lieren.

Wichtig: Dieser Investmentfonds wurde Anfang September 2018 auf­ge­legt und hat noch ein relativ kleines Fonds­vermögen. Bleibt dies so, könnte die Emittentin BlackRock in naher Zukunft die Entscheidung treffen, diesen ETF zu schliessen. Sie als Anleger verlieren dann zwar kein Geld, müssten sich aber nach einem neuen Investment umschauen.