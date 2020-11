Investieren wie Warren Buffett: Das Geheimnis des erfolgreichsten Investors aller Zeiten

Frühes Interesse an Aktien setzt sich im Studium fort

Aber nicht nur seinen Geschäfts­sinn entwickelte Buffett im Kindesalter, die Leiden­schaft für die Börse wurde ihm gewissermassen in die Wiege gelegt: Buffetts Vater besass ein eigenes Lebens­­mittel­geschäft und war daneben als Aktienhändler tätig. Im Alter von elf Jahren kaufte auch Warren Buffett seine erste Aktie.

Im Studium setzte er sein Interesse an Aktien und Wirt­schaft fort und lernte bei Benjamin Graham, der als Urvater der fundamentalen Wert­schriftenanalyse gilt. Der legendäre Investor erfand in den 1930er Jahren das Value-Investing, auch als wertorientiertes Anlegen bezeichnet. Diese Anlagestrategie wurde das Fundament von Warren Buffetts Erfolg, der 1951 als bester Schüler von Benjamin Graham mit einem Master­ab­schluss in Ökonomie an der Columbia Business School graduierte.

1962 begann Buffett schliess­lich die Value-Strategie als Geschäftsmodell umzusetzen und in Not geratene (wertvolle) Firmen aufzukaufen – darunter auch die Texilfirma Berkshire Hathaway, die er später in eine Beteiligungs­ge­sell­schaft umwandelte. Heute ist die Berkshire Hathaway-Aktie die teuerste Aktie der Welt.