Nachhaltige Geldanlagen: Mit Ökofonds, ethischen ETFs & Co. nachhaltig investieren

Unsere Empfehlung

Wenn Sie in diese ETFs investieren, nehmen Sie auf das Nach­hal­tig­keits­prin­zip in einem hohen Maße Rück­sicht. Der BNP-ETF ist in seiner Auswahl an Unternehmen am wenig­sten streng. Die Informationen bezüglich ESG-Kriterien sind beim iShares-ETF aus unserer Sicht am besten zugänglich und besonders trans­parent. Die Auswahlkriterien sind strenger als bei den Aktien-Indexfonds von UBS und BNP. Den Performancecheck besteht der ETF der BlackRock-Tochter ebenfalls: Er gehört mit einem Plus von über vier Prozent in den vergangenen 12 Monaten (Stand: 25. Februar 2019) zu den besten nachhaltigen ETFs.