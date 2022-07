STOXX Europe 600-ETF: Die besten ETF Fonds auf den STOXX Europe-600, Tipps und Tricks

ETFs auf den STOXX Europe 600 sind nicht nur in Europa besonders beliebt. Denn Sie investieren mit einem ETF in die 600 grössten Unternehmen Europas. Doch was müssen Sie als Anleger bei der Auswahl beachten, was unterscheidet einen STOXX Europe 600-ETF von einem anderen? Die Antworten gibt's in diesem Artikel. Ausserdem finden Sie hier auch die besten ETFs in einer Übersicht. Zu Beginn gibt's direkt die besten Empfehlungen und Tipps!